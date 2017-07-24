Çocuklar Duymasın, reytingleri alt üst etti

KANAL D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan ' Çocuklar Duymasın'ın reytinglerde ne yapacağı merak ediliyordu. Sevilen dizi reyting sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadı.
DİZİNİN TEKRARI BİLE İKİNCİ OLDU
Çocuklar Duymasın yıllar sonra başlayan ilk bölümüule reytingte birinci olurken, dizinin tekrar olarak verilmesi de ikinci sırada yer aldı. Reyting sonuçlarıyla da herkesin diziyi dört gözle beklediği anlaşıldı.
İşte Reyting Listesi:
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