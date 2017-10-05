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Çocuklar Duymasın, eski günlerine geri döndü

Pınar Altuğ Atacan ve Tamer Karadağlı'nın başrolleri paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi eski başarılı günlerine geri dönerek geçen aya damga vurdu

Çocuklar Duymasın, eski günlerine geri döndü

Pınar Altuğ Atacan ve Tamer Karadağlı'nın başrolleri paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi eski başarılı günlerine geri dönerek geçen aya damga vurdu

05 Ekim 2017 Perşembe 16:18
Çocuklar Duymasın, eski günlerine geri döndü
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PAZAR akşamları ekrana gelen,  Pınar Altuğ Atacan ve  Tamer Karadağlı'nın başrolleri paylaştığı ' Çocuklar Duymasın' dizisi, ' Eylül ayının en çok konuşulan dizileri' arasında yer aldı. Bu başarı, dizinin eski parlak günlerine dönüşü olarak yorumlandı.

Posta Gazetesi'nden  Mesut Yar'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Elde edilen verilere göre; geçtiğimiz ayın en çok konuşulan kanalı  Kanal D olmuş. Yazılı medyada en çok haberi çıkan kanal olarak aya damga vuran  Kanal D'nin dizilerinden ' Çocuklar Duymasın' da en çok konuşulan diziler arasına girmiş.

Vatan Şaşmaz'ın vefatı, üstüne bir de  TEOG'un kaldırılmasının konu edilmesi ' Çocuklar Duymasın'ın konuşulması için iki vesile olarak karşımıza çıkmış.

İkinci sırada ATV yer alırken, üçüncü sırayı da Star TV en çok konuşulan işi 'İstanbullu Gelin' dizisiyle almış."

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ AtacanÇocuklar Duymasın
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