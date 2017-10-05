Çocuklar Duymasın, eski günlerine geri döndü

PAZAR akşamları ekrana gelen, Pınar Altuğ Atacan ve Tamer Karadağlı'nın başrolleri paylaştığı ' Çocuklar Duymasın' dizisi, ' Eylül ayının en çok konuşulan dizileri' arasında yer aldı. Bu başarı, dizinin eski parlak günlerine dönüşü olarak yorumlandı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Elde edilen verilere göre; geçtiğimiz ayın en çok konuşulan kanalı Kanal D olmuş. Yazılı medyada en çok haberi çıkan kanal olarak aya damga vuran Kanal D'nin dizilerinden ' Çocuklar Duymasın' da en çok konuşulan diziler arasına girmiş.

Vatan Şaşmaz'ın vefatı, üstüne bir de TEOG'un kaldırılmasının konu edilmesi ' Çocuklar Duymasın'ın konuşulması için iki vesile olarak karşımıza çıkmış.

İkinci sırada ATV yer alırken, üçüncü sırayı da Star TV en çok konuşulan işi 'İstanbullu Gelin' dizisiyle almış."