Çocuklar Duymasın'daki ayrılık, izleyiciyi gözyaşlarına boğdu

UZUN yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın, yıllar sonra Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeniden başladı. Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un, Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı'dan ayrılması herkesi çok üzdü.
İKİLİ İLK KEZ AYRILDI
Dizi boyunca ne kadar kavga etse de ayrılmayan ikili, ilk kez ciddi ayrılık konuşması yapınca izleyici derinden sarsıldı. Bu ayrılık "Dizi bitiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
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