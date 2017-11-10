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"Çocuklar Duymasın bitecek mi?" sorusuna senaristten çelişkili yanıt

Çocuklar Duymasın'ın biteceği gündeme bomba gibi düşerken dizinin senaristi Birol Güven, "Bizim haberimiz yok." diyerek çelişkili bir cevap verdi

"Çocuklar Duymasın bitecek mi?" sorusuna senaristten çelişkili yanıt

Çocuklar Duymasın'ın biteceği gündeme bomba gibi düşerken dizinin senaristi Birol Güven, "Bizim haberimiz yok." diyerek çelişkili bir cevap verdi

10 Kasım 2017 Cuma 12:41
"Çocuklar Duymasın bitecek mi?" sorusuna senaristten çelişkili yanıt
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YILLAR sonra  Kanal D'de ekranlara dönüş yapan  Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddia edildi.  Habertürk Gazetesi yazarı  Mustafa Doğan, dün kaleme aldığı yazısında,  Çocuklar Duymasın'ın final yapmaya hazırlandığını açıklamıştı. Dizinin senaristi  Birol Güven'den açıklama geldi.

"HABERİMİZ YOK"

Çocuklar Duymasın'ın senaristi  Birol Güven, final iddialarının ardından kişisel  Twitter hesabından dizinin yeni bölüm fragmanını paylaştı. Güven, yaptığı paylaşıma, " Çocuklar Duymasın her Pazar  Kanal D'de.", notunu düştü.  Birol Güven, yaptığı paylaşıma yapılan "Final söylentileri doğru mu acaba?", sorusuna ise "Bizim haberimiz yok", yanıtını verdi.

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