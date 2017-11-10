"Çocuklar Duymasın bitecek mi?" sorusuna senaristten çelişkili yanıt

YILLAR sonra Kanal D'de ekranlara dönüş yapan Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddia edildi. Habertürk Gazetesi yazarı Mustafa Doğan, dün kaleme aldığı yazısında, Çocuklar Duymasın'ın final yapmaya hazırlandığını açıklamıştı. Dizinin senaristi Birol Güven'den açıklama geldi.

"HABERİMİZ YOK"

Çocuklar Duymasın'ın senaristi Birol Güven, final iddialarının ardından kişisel Twitter hesabından dizinin yeni bölüm fragmanını paylaştı. Güven, yaptığı paylaşıma, " Çocuklar Duymasın her Pazar Kanal D'de.", notunu düştü. Birol Güven, yaptığı paylaşıma yapılan "Final söylentileri doğru mu acaba?", sorusuna ise "Bizim haberimiz yok", yanıtını verdi.