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Çakallarla Dans dizi oluyor!

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun başrolünü üstlendiği Çakallarla Dans dizi olacak.

Çakallarla Dans dizi oluyor!

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun başrolünü üstlendiği Çakallarla Dans dizi olacak.

18 Temmuz 2017 Salı 11:16
Çakallarla Dans dizi oluyor!
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 MİLLİYET yazarı Sina Koloğlu, “Türk komedi filmleri arasında ‘beğen ya da beğenme’ durumu yer etmiş bir seri, Çakallarla Dans.
Murat Şeker ve ekibi, kolları yeni bir dizi için sıvadı.Komedi ve aksiyon olacak.Filmin konseptinden farklı olmayacağı tahmin ediliyor.Ocakta yayınlanması düşünülüyor. Senaryoyu, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yazacak. İyi ve keyifli bir komedi. Hemen belirteyim, 90 dakikadan sonra bayıyor” dedi.

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Çakallarla DansDiziŞevket Çoruhİlker AyrıkTimur AcarMurat Akkoyunlu
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