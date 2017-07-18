Çakallarla Dans dizi oluyor!

MİLLİYET yazarı Sina Koloğlu, “Türk komedi filmleri arasında ‘beğen ya da beğenme’ durumu yer etmiş bir seri, Çakallarla Dans.

Murat Şeker ve ekibi, kolları yeni bir dizi için sıvadı.Komedi ve aksiyon olacak.Filmin konseptinden farklı olmayacağı tahmin ediliyor.Ocakta yayınlanması düşünülüyor. Senaryoyu, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yazacak. İyi ve keyifli bir komedi. Hemen belirteyim, 90 dakikadan sonra bayıyor” dedi.