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Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde aranan Meral fuhuş çetesinin eline mi düştü?

Balçiçek İlter'in sunduğu Olay Yeri programında 32 yıldır kayıp olan Meral Havaslı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde aranan Meral fuhuş çetesinin eline mi düştü?

Balçiçek İlter'in sunduğu Olay Yeri programında 32 yıldır kayıp olan Meral Havaslı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:43
Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde aranan Meral fuhuş çetesinin eline mi düştü?
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AYŞE Y. tarafından kaçırıldığı iddia edilen Meral en son Gaziantep'te görüntülendi. Peki son durum ne?
Acılı anne Fatma 32 yıldır kayıp olan kızını arıyor. Dün canlı yayına bağlanan bir görgü tanığı Meral Havaslı'nın Gaziantep'te görüldüğünü söyledi. Gaziantep'te fuhuş çetesinin elinde olan Meral Havaslı da ailesini arıyor.
EKİPLER KAHRAMANMARAŞ'A GİTTİ
Yapılan araştırmalar sonucunda Meral Havaslı'nın Kahramanmaraş'ta olduğu ortaya çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Meral en son olarak K.Maraş'ta genelevde görüntülendi.
TARZAN MAĞARALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Gaziantep'te kaçırılan genç kızlar yıllar önce tarzan mağaraları adı verdikleri yerde fuhuşa zorlanıyordu. Canlı yayında bu iddialar Ayşe Y. tarafından reddedilse de Fatma anne anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.

(internethaber.com)

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