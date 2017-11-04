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'Arka Sokaklar' dolu dizgin! Final yapacak derken...

Kanal D'nin efsane dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar, dün akşamın en çok izlenen programı oldu

'Arka Sokaklar' dolu dizgin! Final yapacak derken...

Kanal D'nin efsane dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar, dün akşamın en çok izlenen programı oldu

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:54
'Arka Sokaklar' dolu dizgin! Final yapacak derken...
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan  Arka Sokaklar, dün akşam reyting sıralamasında zirveye oturarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

BİRİNCİLİK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ

Her sezon final yapacağı konuşulan ancak her seferinde bu şekilde düşünenlerin yüzünü kara çıkartan  Arka Sokaklar yoluna dolu dizgin devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen dizi, reyting sıralamasında rakiplerini geride bırakarak birincilik ipini göğüsledi.

İKİNCİ SIRADA ŞEVKAT YERİMDAR VAR

Arka Sokaklar'ın birinci sırada yer aldığı reyting sıralamasında Şevkat Yerimdar ikincilik koltuğuna oturdu.

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Arka SokaklarMagazin
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