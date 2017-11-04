'Arka Sokaklar' dolu dizgin! Final yapacak derken...

TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, dün akşam reyting sıralamasında zirveye oturarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu.
BİRİNCİLİK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ
Her sezon final yapacağı konuşulan ancak her seferinde bu şekilde düşünenlerin yüzünü kara çıkartan Arka Sokaklar yoluna dolu dizgin devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen dizi, reyting sıralamasında rakiplerini geride bırakarak birincilik ipini göğüsledi.
İKİNCİ SIRADA ŞEVKAT YERİMDAR VAR
Arka Sokaklar'ın birinci sırada yer aldığı reyting sıralamasında Şevkat Yerimdar ikincilik koltuğuna oturdu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.