GÜLSE Birsel'in yazdığı Ozan Açıktan'ın yönettiği, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın paylaştığı ' Aile Arasında ' 1 Aralık'ta vizyona girmişti. Dün itibariyle filmi 23 günde izleyen kişi sayısı 3 milyonu geçti.

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