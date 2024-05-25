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Alanya'da silahlı saldırgan güpegündüz böyle kaçtı
Bugün Alanya'da gerçekleşen silahlı saldırının ardından saldırganın kaçışına ait görüntüler ortaya çıktı
Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde Mollaosman Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından yaşananlar kameraya yansıdı. Saldırganın silahlı saldırının ardından güpegündüz elini kolunu sallayarak kaçtığı anlar böyle görüntülendi.
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25 May 2024 - 19:25 - Gündem
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.