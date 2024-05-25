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Alanya'da silahlı saldırgan güpegündüz böyle kaçtı

Bugün Alanya'da gerçekleşen silahlı saldırının ardından saldırganın kaçışına ait görüntüler ortaya çıktı

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Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde Mollaosman Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından yaşananlar kameraya yansıdı. Saldırganın silahlı saldırının ardından güpegündüz elini kolunu sallayarak kaçtığı anlar böyle görüntülendi.

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25 May 2024 - 19:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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