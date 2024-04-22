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Alanya'da drift atan sürücü neye uğradığını şaşırdı

Alanya'da, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

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Alanya'da Alaiye Caddesi'nde, 07 S 2233 plakalı otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan sürücünün araçla drift atması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

# Alanya, ceza, drift, Polis, Trafik, Otomobil

22 Nis 2024 - 09:37 AA Antalya- Asayiş

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