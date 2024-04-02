Son dakika - Van'da başkanlık kaybeden adaya verildi

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Van İl Seçim Kurulu, AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.

Kaynak: Karar