Alanya'da alevlere teslim oldu! Saniye Saniye kaydedildi

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Tosmur Mahallesi Keykubat Plajı'nda bir otele ait büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale geldi.