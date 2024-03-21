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Ümit Özdağ "güçlü" rakiplerini sıraladı: Mehmet Şahin'i de mi işaret etti?

Fatih Altaylı ile Teke Tek programının dünkü konuğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ'ın açıklamaları arasında İYİ Parti'deki güçlü rakiplerine de yer verdi

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Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı üzerinden yaptığı Teke Tek Seçim Özel programının dünkü konuğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, Altaylı'nın sorusu üzerine İYİ Parti'nin güçlü olabileceği yerlere dair fikirlerini sundu. 

"AKDENİZ'DEKİ BAZI İLÇELERDE İYİ PARTİ ADAYDAN DOLAYI GÜÇLÜ"

Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul'da ve Ankara'da DEM Parti'nin önünde yer alacağını söylerken Altaylı aynı soruyu İYİ Parti için de sordu. Özdağ, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da varlığını gösteremediğini belirtti. Altaylı bunun üzerine "Hangi bölgelerde İYİ Parti var?" diyerek yeni bir soru yöneltti. Bunun üzerine Özdağ ise "Ben şimdi söylemeyeyim ama Akdeniz'deki bazı ilçelerde İYİ Parti, adayın gücüne bağlı olarak (önemli bir unsur olarak karşımızda) var" dedi. Özdağ'ın bu açıklaması İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'i işaret ettiği yönünde yorumlandı. Özdağ, ayrıca Alanya'da iddialı olduklarını da ekledi. (HABER MERKEZİ)

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21 Mar 2024 - 13:31 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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