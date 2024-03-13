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Bursa'da palet fabrikasında yangın

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Bursa'da palet fabrikasında yangın
Bursa'da palet fabrikasında yangın
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Doğanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan palet imalat fabrikasında çıktı. Fabrikanın depo kısmından alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin depoda bulunan diğer paletlere ve çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye kiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına yardım eden bir işçi yanan bir paletin koluna düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi tamamlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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13 Mar 2024 - 07:46 DHA Bursa- Asayiş

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