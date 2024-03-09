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Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Goril bakıcıyı köşeye sıkışırdı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Teksas'taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde kendilerini beklenmedik bir şekilde bir gorille birlikte bir sergide bulan hayvan bakıcısının videosu viral oldu

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ABD'nin Teksas eyaletinde bir hayvanat bahçesindeki bakıcı kendini beklenmedik bir şekilde bir gorille karşı karşıya buldu. TikTok'ta yayınlanan videoda, Elmo adlı gorilin, Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde bir bakıcı hala içerideyken kafesinden çıkıp onların olduğu alana girdiği görülüyor. Goril, hayvan bakıcısını kovalarken o anlar kaydedildi. Hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin paniklediği ve içlerinden birinin çalışanların güvenliği için dua ettiği duyuluyor. Bir kadının "Aman Tanrım, Tanrım ona yardım et, Tanrım ona yardım et, Tanrım ona yardım et" dediği duyuluyor.
# Bir

09 Mar 2024 - 10:30 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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