KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Antalya'da kritik açıklamalar
Antalya'da Kepez Belediyesince hayata geçirilen, KKTC'nin tarihini ve milli mücadelesini anlatan "1974 Kıbrıs Türk Evi" ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada önemli ifadelere yer verdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu deniz, bizim Mavi Vatan'ımızdır. Bizleri bağlayan, güçlü bir milli iradedir, o denizin dibi de topraktır. O denizin dibinde zenginlikler vardır. Deniz ticareti, limanlar ve güvenlik meseleleri vardır. Dolayısıyla Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine, egemenliğine geçmesine asla müsaade edemeyiz" dedi.
Antalya'da Kepez Belediyesince hayata geçirilen, KKTC'nin tarihini ve milli mücadelesini anlatan "1974 Kıbrıs Türk Evi" ziyarete açıldı.
Müzenin açılışını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Evi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kıbrıs'ı milli bir dava olarak gören büyükleri minnetle andığını belirten Tatar, 1974 Kıbrıs Harekatı'nda verilen mücadele Türk milletinin hep beraber olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin her bölgesinde aynı sevgiyle karşılaştıklarını dile getiren Tatar, "Antalya bize çok yakın. Biz de Akdeniz çanağında KKTC'de aynı kültürü, aynı sevgiyi paylaşan insanlar olarak kendimizi buranın bir uzantısı olarak görüyoruz. Son yıllarda hep anavatan, yavru vatan ve mavi vatan ile birlikte geleceğe emin adımlara yürümenin mutluluğu içerisinde olduğumuzu söylüyorum. Bu deniz bizim Mavi Vatan'ımızdır. Bizleri bağlayan, güçlü bir milli iradedir, o denizin dibi de topraktır. O denizin dibinde zenginlikler vardır. Deniz ticareti, limanlar ve güvenlik meseleleri vardır. Dolayısıyla Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine, egemenliğine geçmesine asla müsaade edemeyiz." diye konuştu.
- "Yürütmekte olduğumuz yeni siyaset iki devletli bir siyasettir"
Tatar, yıllardır bölgede, KKTC'nin Türkiye ile bağlarını koparmak ve yalnızlığa sürüklemek, Türkiye'yi ise Doğu Akdeniz'den dışlama siyaseti yürütüldüğünü vurguladı.
Bu nedenle Kıbrıs'ta yeni bir siyaset yürüttüklerini belirten Tatar, "Yürütmekte olduğumuz yeni siyaset iki devletli bir siyasettir. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devleti bağımsız olacak, egemen olacak ki ana vatan ile ilişkilerimizi istediğimiz gibi sürdürebilelim ve bu coğrafyada Türkiye ve KKTC, KKTC'nin kendi deniz yetki alanlarıyla, karasularıyla, kıta sahanlığıyla, ekonomisiyle, göklerdeki hava sahasıyla milli menfaatlerimizi, ulusal çıkarlarımız sonuna kadar güçlü bir şekilde sürdürüp, gelecek nesillere taşıyabilelim." ifadelerini kullandı.
Tatar, KKTC vatandaşlarının her zaman kendilerini Anadolu'nun bir parçası olarak gördüğünü, milletin ayrılmaz ve kopmaz birer parçası olduklarının altını çizdi.
Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Tatar, "Türkiye gerek milli savunma sanayisindeki başarıları, gerek ekonomideki dönüşümüyle dünyadaki haklı yerini alırken Doğu Akdeniz'de güçlenmeye devam ediyor. Çünkü bu gücünü milletinden alıyor. Milletinin güçlü tarihiyle geçmişiyle her türlü başarısıyla gelecekte bu bölgede mutlak suretle en güçlü devlet olacaktır." dedi.
- "Kıbrıs davası hepimizin milli davasıdır"
Antalya Vali Hulusi Şahin ise Kıbrıs davasının Türk milletinin en büyük milli davalarından biri olduğunu, kendi neslinin bu dava ile büyüdüğünü söyledi.
Kıbrıs davasının genç nesillere anlatılması gerektiğinin önemini vurgulayan Şahin, "Kıbrıs mavi vatan için bir kaledir. Anadolu'nun güvenliği, sabit bir uçak gemisi gibi Kıbrıs'a bağlıdır. Kıbrıs adasını kaybeden Anadolu'da rahat oturamaz. O yüzden Kıbrıs davası hepimizin milli davasıdır." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Türkiye ile KKTC'nin ayrılmaz olduğunu belirterek Kıbrıs davasının gündemde tutulmasının önemini vurguladı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.