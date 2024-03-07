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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısı şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte sahile yakın caddeler göle dönerken, ulaşımda aksamalar oldu. Yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, su baskınları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
# GÜN, sağanak

07 Mar 2024 - 07:44 DHA Hatay- Gündem

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