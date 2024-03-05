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Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor
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Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde, Mahmut A. idaresindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
# Kadirli, kamyonet, Osmaniye, TRAFİK KAZASI, Yaralı, sağlık, İtfaiye

05 Mar 2024 - 08:19 AA Adana- Asayiş

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