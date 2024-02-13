Antalya'da selde mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu!
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Uçuşlar ise başka havalimanlarına yönlendirildi
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI
Selde mahsur kalanlar için botlarla kurtarma operasyonu başlatıldı. Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.
13 Şub 2024 - 14:57 - Gündem
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.