Antalya'da selde mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu!

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI

Selde mahsur kalanlar için botlarla kurtarma operasyonu başlatıldı. Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.