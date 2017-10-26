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TRT Diyanet'te herkesi ağlatan pantolon hikayesi

TRT Diyanet kanalında "Yeni Güne Merhaba" programına konuk olan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, kendi hayatından ibret dolu bir hikayeyi paylaştı

TRT Diyanet'te herkesi ağlatan pantolon hikayesi

TRT Diyanet kanalında "Yeni Güne Merhaba" programına konuk olan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, kendi hayatından ibret dolu bir hikayeyi paylaştı

26 Ekim 2017 Perşembe 17:46
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GÖZYAŞLARI SEL OLDU
PROGRAM moderatörünün "Bir pantolon hikayeniz varmış, bizimle paylaşırmışsınız?" demesi üzerine, Alişan Kapaklıkaya hikayesini anlatmaya başladı. Alişan Kapaklıkaya, hikayesi anlatmaya başlayınca herkes, sonu tebessümle biten bir son bekliyordu.
Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın önce sesi titredi, sonra gözleri doldu. Ağzından dökülen her satır izleyenlerin içine işledi. Program sunucuları ise gözyaşlarını tutamadı. Hem stüdyodakiler hem de ekranları başındaki izleyiciler Alişan Kapaklıkaya'nın siyah pantolon hikayesiyle hüngür hüngür ağladı.
KIZI DA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Çocuk yaşta kardeşini kaybeden Alişan Kapaklıkaya, kızının da şu sıralar kanser tedavisi gördüğünü belirtti

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Son Güncelleme: 26.10.2017 17:53
Anahtar Kelimeler:
Trt
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