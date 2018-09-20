Triatlon'un tanıtım toplantısı yapıldı

TOPLANTIYA Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile organizasyon komitesi üyeleri ve sporcular katıldı.

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Alanya triatlonu basın toplantısına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu başkanlık yaptı. Harputlu, "Alanya Türkiye'nin çoğu konuda öncüsü olduğu gibi triatlonda da çok güzel organizasyonlar yapmış ve öncü olmuş bir kentimiz. Böyle bir organizasyonun başlangıç tanıtımını yapmaktan ben de çok heyecanlı ve sevinçliyim. Bu tür organizasyonlar kente büyük katkılar sağlar. Bu organizasyon sadece Türkiye içerisinde değil 35 ülkeden 900 civarı sporcunun katılacağı bir organizasyon ve Alanya bunu çok iyi bir şekilde kaldıracaktır. Organizasyonda yarışacak olan katılımcılara sağlıklı hızurlu yarışlar diliyorum emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

'RENKLİ BİR HAFTASONU OLACAK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Bu etkinlikte birlikte renkli bir haftasonu olmasını diliyorum. Alanya'da 60'ı üzerinde organizasyon yapılıyor. Bunun çoğu uluslararası nitelikte oluyor. Dünyada adından söz ettiren bir organizasyon da triatlon. Bu haftasonu da final müsabakaları şehrimizde olacak. Bu etkinlikler hem Alanya'nın değerini artırıyor. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

'ALANYA SPOR ŞEHRİ'

Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya da "Alanya'yı biz bir spor şehri olarak görüyoruz. Çünkü sadece triatlon değil birçok spor dalında organizasyonlar yapılıyor. Bu da Alanya'nın nasıl bir vizyona sahip olduğunu gösterir. Alanya bizim geleneğimiz, geçmişimiz. Alanya'da bu yarışlara bir yıl ara verilmişti. Devam etmesi bizim için çok önemliydi. Yaptığımız görüşmeler ve uluslararası ilişkilerin de düzelmesiyle Alanya'yı tekrar organizasyona ekledik. Yurtdışında da bu dönüş büyük ses getirdi. Alanya'da bu konuda çok ciddi tecrübeli bir ekip var. İnşallah kazasız belasız ülkemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimiz bir organizasyon olacak" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 09:06