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Tatlıses'i yerin dibine sokan Tuğba, sessizliğini bozdu

Son dönemde sosyal medyada konuşulan ve 2 haftada 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen görüntüler üzerine Tuğba Ekinci'den açıklama geldi

Tatlıses'i yerin dibine sokan Tuğba, sessizliğini bozdu

Son dönemde sosyal medyada konuşulan ve 2 haftada 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen görüntüler üzerine Tuğba Ekinci'den açıklama geldi

14 Kasım 2017 Salı 17:28
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ŞARKICI Tuğba Ekinci, yıllar önce katıldığı ve sunuculuğunu  İbrahim Tatlıses'in yaptığı 'İbo Show'daki sözleriyle ilgili konuştu.

"SİZ İKİNİZ DE İMKANSIZ"

Son dönemde sosyal medyada konuşulan ve 2 haftada 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen görüntüler yeniden gündemde. Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yer alan görüntülerde Tatlıses,  Ekinci'ye, "Ferhat Güzel gibi bir adam ister misin?" sorusunu soruyor.  Ekinci ise, "Siz ikiniz de imkansız" yanıtını veriyor.

"SENİN SURATINA BAKAR MIYIM?"

Daha sonrasında ise Tatlıses, "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" diyor.

"NUMARAYI ALMADIM DİYE KOVULDUM"

Ancak Tatlıses'in bu sözlerine  Tuğba Ekinci'nin verdiği cevap şok etkisi yaratıyor.  Ekinci'nin, "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre. Sonra kovuldum ben, o numaraya almadım diye" sözleri izleyenleri şaşırtıyor.

Tuğba  Ekinci bu sözler için yıllar sonra sessizliğini bozdu.

İşte ünlü şarkıcının sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"10 yıl önceki görüntüler. O zamanlar birbirimize atıp tutardık. Şov ve mizah halka vermeyi sevdiğimiz şeyler. bugün bunları konuşmamızın anlamı yok. İbrahim Bey ile birbirimize takılıyorduk. Bunlar gündeme geldikçe övünülecek şeyler değil.  İbrahim Tatlıses'in bana karşı hiçbir zaman yanlışı olmamıştır. İbrahim Bey büyüğümdür kendisine çok saygı duyarım. İyi bir şov kadınıyım. Yıllar geçse de hiçbir şey yapmadan gündeme gelmem bunu da gösteriyor."

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Son Güncelleme: 14.11.2017 17:58
Anahtar Kelimeler:
MagazinTuğba Ekinciİbrahim Tatlıses
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