Tacizcilerine hadlerini bildirdikleri görüntüler "oh olsun" dedirtti

SOSYAL medyada yayınlanan bir video, tacizcilerine gereken dersi kendi başlarına veren kadınların bu cesur anlarını bir araya getirmiş.

GÖRÜNTÜLER DÖRT BİR YANDAN

Güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerde kadınlar, kendilerine değişik şekillerde tacizde bulunan erkekleri yaptıklarına pişman ediyor. Görüntüler dünyanın değişik yerlerinden toplanıp bir araya getirmiş.