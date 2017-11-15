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Tacizcilerine hadlerini bildirdikleri görüntüler "oh olsun" dedirtti

Dünyanın farklı köşelerinden toplanan bu güvenlik kameraları görüntülerinde, kendilerini taciz eden erkeklere gereken dersi onların anladıkları dilden veren kadınlar var

Tacizcilerine hadlerini bildirdikleri görüntüler "oh olsun" dedirtti

Dünyanın farklı köşelerinden toplanan bu güvenlik kameraları görüntülerinde, kendilerini taciz eden erkeklere gereken dersi onların anladıkları dilden veren kadınlar var

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:07
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SOSYAL medyada yayınlanan bir video, tacizcilerine gereken dersi kendi başlarına veren kadınların bu cesur anlarını bir araya getirmiş.

GÖRÜNTÜLER DÖRT BİR YANDAN

Güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerde kadınlar, kendilerine değişik şekillerde tacizde bulunan erkekleri yaptıklarına pişman ediyor. Görüntüler dünyanın değişik yerlerinden toplanıp bir araya getirmiş.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 10:13
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