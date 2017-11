Sosyete kuaföründe veresiye defteri dönemi!

EKONOMİK durum şu an o kadar kötü ki, kadınların uğrak yeri kuaförler bile veresiye defterine geçmek zorunda kaldı.

Bakkalda kasapta manavda artık veresiyeye alılştık da, burası İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde Ulus'ta bir kuaför, işte bu da güzelliğin veresiye defteri...

Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de göstergelerinden biri...

Her kesimin derdi ayrı... Her kesimin veresiye defteri farklı...

Kuaför çalışan kadın için lüks değil bir zorunluluk olunca artık onun da veresiyesi var..

Hem de İstanbul'un gelir düzeyi yüksek olan semtlerinde..

Kadın Kuaföre, Elif Duyar anlatıyor: "Bazı müşterilerimiz diyor ki, kartımın gününe işte bir hafta kaldı Elifcim kartın kesim tarihinde öderiz diyorlar, not alıyoruz, deftere yazıyoruz..."

Bakımlı ve iyi görünmek iş hayatının zorunlulukları arasında, yani aslında kuaförler lüks değil ihtiyaç, ama başta geçim derdi olunca, bir zamanlar sadece saçının modellerini düşünen kadınlar artık kuaför koltuğuna oturunca ödeyecekleri parayı düşünüyorlar...

Saç kesimi 20, boya 35, manikür pedikür de 25 liradan başlıyor...

Bir de daha sık gidilen fön var..O da ortalama 10 lira..

Yani aylık en az 100 lira kuaför masrafı var kadınların...

Kuaför fiyatları arasındaki makas, müşterinin saçına göre açılıyor...

Saçı uzadıkça masrafı artanlar çareyi veresiyede buluyor...

Veresiye yazdıran kadınlar borçlarını genelde ay başında maaş alınca ödüyor. İşleri ters gidince 8 dükkanını kapatan 18 yıllık kuaför Elif Duyar müşterileri gibi

piyasanın da durumunu özetledi: "Piyasaları bilmeyen mi var, sıcak para akışı yok, herkes zor durumda biz de krediyle ayakta kalıyoruz"