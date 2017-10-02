Son dakika: Las Vegas katliamında ölü sayısı 58'e çıktı!

ABD'NİN Las Vegas şehrinde konsere yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 500'den fazla olarak bildirildi. Öte yandan yetkililer saldırganın DEAŞ'la bağlantısının olmadığını açıkladı.

İNTİHAR ETTİĞİ ODADA 10 ADET SİLAH BULUNDU

Öte yandan Las Vegas'taki saldırıda 50 kişiyi öldüren caninin yanında 10 adet silah bulundurduğu da ortaya çıktı.

ASYALI KADIN ARKADAŞI YAKALANDI

Saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen arkadaşı Marilou Danley'in de yakalandığı ifade edildi. Kadının saldırgana yardım ettiği belirtildi.

Daha önceden Las vegas'ta gazino hostesi olan Marliou Danley, polis tarafından en az 50 kişinin öldüğü ve 406 kişinin yaralandığı " Las Vegas Kartliamı"nın şüphelisi olarak aranıyordu. Facebook'ta çocukları ve torunlarıyla pek çok fotoğrafı bulunan kadının facebook hesabını tamamen kapattığı belirlendi.

CANİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Las Vegas'taki saldırıyı 64 yaşındaki Stephen Paddock'un gerçekleştirdiği açıklandı.

Las Vegas Şerifi, olayı gerçekleştiren saldırganın herhangi bir terör örgütüne bağlı olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Las Vegas Polis Departmanı yaptığı açıklamada, şu anda başka bir saldırgan olduğunu düşünmediklerini söyledi. Ancak saldırganın adına kayıtlı iki aracın plakaları ve markaları medyaya duyuruldu ve bu araçların arandığı ifade edildi.

SALDIRGAN BÖLGE SAKİNİ

Aynı açıklamada saldırganın kimliği belirtilmedi, sadece bölge sakini olduğu detayına yer verildi. Saldırganın oda arkadaşı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

"YALNIZ KURT SALDIRISI"

Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz" diye konuştu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Stephen Padcock isimli adamın yanında bulunan Marilou Danley'in yakalandığını açıklandı.

Clark County polis şefi Joseph Lombardo, saldırganın militan bir grupla bağlantısı olmadığını düşündüklerini söylemişti. Lombardo, "Hangi inanca mensup olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok... Odasında birçok ateşli silah bulduk" dedi.

ABD TARİHİNDEKİ EN KORKUNÇ SALDIRI

Bu saldırı polisin ilk belirlemelere göre açıkladığı ölü sayısıyla, ABD tarihinde en fazla ölümle sonuçlanan kitlesel saldırı oluyor. Geçen yıl Orlando'da bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Paddock'un büyük bir soğukkanlılıkla silahsız insanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam, ABD tarihindeki en büyük kitle katliamı olarak kayıtlara geçti.

NELER YAŞANDI?

Saldırı, yerel saatle Pazar akşamı 22:30'da düzenlendi ve büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenler arasında konserde görevli olmayan bir polis memurunun da olduğu belirtildi. Yüzlerce kişi konser alanından kaçmaya çalışırken, kentteki diğer kişiler ise otellerde, kumarhanelerdeki restoranlarda ve diğer binalarda saklandı. Saldırı nedeniyle uçuşları askıya alan Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı. Çok sayıda kişi de havalimanındaki konaklama yerlerine yönlendirildi.

Saldırgan Paddock'un, yetkililerce ilk başta şüpheli olarak görülen Marilou Danley adlı ev arkadaşı, CNN ve Fox News televizyonlarının polis kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre daha sonra olayla bağlantılı görülmedi.

50 KİŞİ ÖLDÜ, 406 KİŞİ YARALANDI

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde, "Route 91 Harvest Country Music" müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği ve 406 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın da intihar ettiğini açıkladı.

ÖLENLERİN 2'Sİ POLİS

Yaralıların arasında 2 polis memurunun da olduğu bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görevli olmamasına rağmen olay yerine gelen iki polis meurunun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin kimliği açıklanmadı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI: TANRI SİZİ KUTSASIN

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD'nin Las Vegas kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ: YARALILAR ARASINDA TÜRK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Las Vegas şehrindeki silahlı saldırıyla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ölü ve yaralılar arasında Türk vatandaşlarının olup olmadığının Los Angeles Başkonsolosluğunca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırıldığını ve bu menfur saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

NEVADA SİLAH KANUNLARININ EN RAHAT OLDUĞU EYALETLERDEN BİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajında "Las Vegas'taki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine en samimi başsağlığı dileklerimi yolluyorum. Tanrı sizi korusun!" dedi.

Nevada, ABD'de silah kullanımı ile ilgili yasaların en esnek olduğu eyaletlerden biri. Eyalette insanlar silah taşıyabiliyor ve silah sahibi olduklarını kayıt altına almaları gerekmiyor.