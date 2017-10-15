Son dakika: Alanya'da avukatın evine silahlı baskın

Mehmet AL ALINAN bilgiye göre olay dün gece saat:02:00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Hüsnü Sert 'in(30) ikametine giden çantacı Şakir Ç.(57),silahla ateş etti. olayda Avukat yara almazken. Evde bulunan avukat Hüsnü Sert'in ailesi olayın şokunu yaşarken, Şakir Ç. rastgele ateş etmeye başladı. Evdeki aile bir odaya saklanırken, Şakir Ç. silahındaki mermileri boşaltı. Şüpheli Şakir Ç.'nin silahının tutukluk yapmasını fırsat bilen evdeki akrabaları Şakir Ç'yi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şüpheli Şükrü Ç. alacak verecek davası olduğunu söyledi. şüpheli emniyetteki ifaesinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Alanya Nöbetçi Mahkemede ifadesi alınan Şükrü Ç. Adam Öldürmeye Teşebbüsten, Konut Dokunmazlığını İhlalden, 6136 Sayılı Kanundan, mala zarar verme suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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