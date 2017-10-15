Son dakika: Alanya'da avukatın evine silahlı baskın

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre olay dün gece Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Hüsnü Sert'in ailesiyle birlikte yaşadığı evi tespit eden esnaf Şakir Ç. kapısı açık bırakılan binaya girdi. Avukatın dairesine giden Şakir Ç. kapı kilidini silahla ateş ederek parçaladı ve eve girdi. Evde bulunan avukat Hüsnü Sert, annesi ve kardeşi Emre Sert olayın şokunu yaşarken, Şakir Ç. evde rastgele ateş etmeye başladı. Evdeki üç kişi bir odaya saklanırken, Şakir Ç. iki şarjör mermiyi eve boşalttı. Yeni Alanya'nın edindiği bilgiye göre, Avukat Hüsnü Sert ve kardeşi Emre Sert, silahının bir ara tutukluk yapmasını fırsat bilerek Şakir Ç'yi etkisiz hale getirdiler. Polise teslim edilen zanlının, daha önce de Hüsnü Sert'in bir arkadaşını silahla tehdit edip, ayağının yanına ateş ettiği için gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi. Husumetin avukat Hüsnü Sert'in haciz işlemi yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Zanlı Şakir Ç., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.