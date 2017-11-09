Show TV muhabirine at saldırdı, sosyal medya karıştı

SHOW TV muhabiri Özge Mayetin, haber için gittiği Sarıyer'de haberlere konu oldu. Bölgede vatandaşların korkulu rüyası olan başı boş atlardan birinin sakdırısına uğrayan talihsiz muhabirin görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.
"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ UCUZ ATLATTIM"
Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı muhabir, "Şükürler olsun ki ucuz atlattım, bir kaç sıyrık ve dizlerimdeki morlukları saymazsak... Arayan, mesaj atan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Saldırı sonrası Mayetin'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare;
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