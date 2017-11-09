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Show TV muhabirine at saldırdı, sosyal medya karıştı

Sarıyer'de Show TV muhabiri Özge Mayetin'in başıboş atlardan birinin saldırısına uğradığı görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi

Show TV muhabirine at saldırdı, sosyal medya karıştı

Sarıyer'de Show TV muhabiri Özge Mayetin'in başıboş atlardan birinin saldırısına uğradığı görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi

09 Kasım 2017 Perşembe 13:25
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SHOW TV muhabiri Özge Mayetin, haber için gittiği Sarıyer'de haberlere konu oldu. Bölgede vatandaşların korkulu rüyası olan başı boş atlardan birinin sakdırısına uğrayan talihsiz muhabirin görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.
"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ UCUZ ATLATTIM"
Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı muhabir, "Şükürler olsun ki ucuz atlattım, bir kaç sıyrık ve dizlerimdeki morlukları saymazsak... Arayan, mesaj atan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Saldırı sonrası Mayetin'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare;

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Son Güncelleme: 09.11.2017 13:34
Anahtar Kelimeler:
özge MayatinShow TVAt Saldırısı
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