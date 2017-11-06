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Sempozyumda çizimler tamam

Belediye binasının arkasında düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek Taş Heykel Sempozyumu’nda, taş üzerine yapılan çizim aşaması tamamlandı

Sempozyumda çizimler tamam

Belediye binasının arkasında düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek Taş Heykel Sempozyumu’nda, taş üzerine yapılan çizim aşaması tamamlandı

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:27
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14. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun 6 günü geride kaldı. İlk günleri hazırlık çalışmaları ve taş üzerine yaptıkları çizimle geçiren heykeltıraşlar, taşları şekillendirmeye başladı. “Çocuk” temasının işlendiği sempozyumdan çıkan eserler, Alanya’nın sosyal donatı alanlarını süsleyecek. Çoğu fonksiyonel, yani izleyicinin kullanabileceği ve dokunabileceği tarzda olacak olan heykeller, Alanya’nın güzelliğine güzellik katıp minikleri eğlendirecek.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 17:37
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Taş Heykel SempozyumuçizimSempozyum
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