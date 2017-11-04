Savcı Sayan: Erdoğan'ın kasedi var dediler

ODA TV'nin haberine göre toplantıdaki konuşmasında “CHP’nin iki önemli milletvekilini” arayan dolandırıcıların, “Elimizde Erdoğan’ın kasedi var” diyerek CHP’den para aldıklarını ileri süren Savcı Sayan, dolandırıcıların da kasedin içeriğinde “Erdoğan İran’da Atatürk büstünü eziyor” dediğini öne sürdü.
Dolandırıcıların böyle yüzlerce kişiyi dolandırdığını ileri süren Sayan, CHP’li milletvekillerinin de 10 bin ve 15 bin lira olmak üzere dolandırıcılara para kaptırdığını iddia etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.