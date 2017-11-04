Savcı Sayan: Erdoğan'ın kasedi var dediler

ODA TV'nin haberine göre toplantıdaki konuşmasında “CHP’nin iki önemli milletvekilini” arayan dolandırıcıların, “Elimizde Erdoğan’ın kasedi var” diyerek CHP’den para aldıklarını ileri süren Savcı Sayan, dolandırıcıların da kasedin içeriğinde “Erdoğan İran’da Atatürk büstünü eziyor” dediğini öne sürdü.

Dolandırıcıların böyle yüzlerce kişiyi dolandırdığını ileri süren Sayan, CHP’li milletvekillerinin de 10 bin ve 15 bin lira olmak üzere dolandırıcılara para kaptırdığını iddia etti.

