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Savcı Sayan: Erdoğan'ın kasedi var dediler

Eski CHP’li Savcı Sayan, katıldığı bir toplantıda tartışma yaratacak iddialar gündeme getirdi

Savcı Sayan: Erdoğan'ın kasedi var dediler

Eski CHP’li Savcı Sayan, katıldığı bir toplantıda tartışma yaratacak iddialar gündeme getirdi

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:35
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ODA TV'nin haberine göre toplantıdaki konuşmasında “CHP’nin iki önemli milletvekilini” arayan dolandırıcıların, “Elimizde Erdoğan’ın kasedi var” diyerek CHP’den para aldıklarını ileri süren Savcı Sayan, dolandırıcıların da kasedin içeriğinde “Erdoğan İran’da Atatürk büstünü eziyor” dediğini öne sürdü.
Dolandırıcıların böyle yüzlerce kişiyi dolandırdığını ileri süren Sayan, CHP’li milletvekillerinin de 10 bin ve 15 bin lira olmak üzere dolandırıcılara para kaptırdığını iddia etti.
 

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Son Güncelleme: 04.11.2017 12:39
Anahtar Kelimeler:
CHPRecep Tayyip ErdoğanSavcı Sayan
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