Otomobile çarpan motosikletli metrelerce böyle havalandı

KAZA, gece saatlerinde Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız’dan Ortaköy istikametine giden 34 ET 5452 plakalı otomobilin sürücüsü Serdar Yıldırım, kırmızı ışık yanması nedeniyle trafik ışıklarında durdu. Ancak Yıldırım, kısa bir süre sonra yeşil ışık yanmadan yolun karşısına geçmek istedi. Yıldırım’a o esnada Beşiktaş istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Vergin yönetimindeki 34 BE 0968 plakalı motosiklet çarptı. Çarpma sonucu Vergin havalanarak yere savrulduktan sonra yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaza sonrası ekipmanlarının tam olması sonucu sürücü Vergin, hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçtiğini kanıtlamak için kamera görüntüsü buldu

Kazanın ardından sürücü Yıldırım, yeşil ışıkta geçtiğini iddia ederek motosikletlinin kendisine çarptığını söyledi. Vergin ise durumun aksini Yıldırım’ın kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti. Sürücülerin çelişkileri ifadeleri tutanağa geçirilince motosiklet sürücüsü Vergin, yüzde 100 kusurlu bulundu. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunan Vergin, kazanın yaşandığı yeri gören MOBESE görüntülerine ulaştı. Kayıtlarda otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini gören Vergin, haklı olduğunu anlayarak hem sürücünün asılsız iddiasını ortaya çıkarttı hem de görüntüyü dosyaya ekletti.

“Yüzde 100 kusurlu duruma düştüm”

Olay hakkında konuşan Halil İbrahim Vergin, “Beşiktaş tarafından geliyordum. Cepten karşıya geçmek isteyen otomobil sürücüsü kırmızıyı görmedi veya görmek istemedi. Ben otomobile vurduğumda ona daha yeni yeşil ışık yanmıştı. Kaza anında 60 kilometre hızındaydım, bir anda önüme çıkınca duramadım. Tam orta şeritte vurdum ve ben 10 metre falan sürüklendim. Sol ayağımdan yaralandım ve 1 hafta kadar çalışamadım. Motosiklet ise perte çıktı. Sonra polis ekipleri geldi tutanak tutuldu. Kaza tutanaklarında sürücü 'yeşil ışıkta geçtim' diye yazdırdı. Bu yüzden yüzde 100 kusurlu duruma düştüm. Çabalarım sonucunda MOBESE görüntülerine ulaştım. Görüntülerde şahsın kırmızı ışıkta geçtiğini, orta şeride geldiğini ve orta şeritte kazanın gerçekleştiğini gördüm” dedi.

“Sürücü yeşil ışıkta geçtiğini iddia etti”

Vergin, “Üzüldüğüm nokta ise sürücünün yeşil ışıkta geçtiğini iddia etmesiydi. Kazadır olur, anlarız dalgındır ama inkar etmemesi gerekiyordu. Her platformda belirttiğimiz gibi motosikletlilerin fark edilmesini istiyoruz. Çünkü tabir-i caizse motosiklette kaporta biziz. Kırımızı ışıkta geçmesi büyük bir ihmalkarlık, Allah korusun ölebilirdim” ifadelerini kullandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.