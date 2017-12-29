Ölen babalarının kokusunu alıp sesini duyunca gözyaşlarına boğuldular

YAKIN zamanda babalarını kaybeden iki kız kardeş Noel gecesi aldıkları bir hediye ile gözyaşlarına boğuldu. Kızların annesi, ölen eşinin kokusunun üzerinde olduğu ve onun sesini çıkaran ayıcıkları çocuklarına verince, kızlar durumun anlar anlamaz ağlamaya başladı. Bu duygusal anları kaydeden annenin çektiği video internette oldukça fazla beğeni aldı.