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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Ölen babalarının kokusunu alıp sesini duyunca gözyaşlarına boğuldular

ABD'de yaşayan bir anne yakın zamanda babalarını kaybeden kızlarına unutamayacakları, duygusal bir sürpriz yaptı

Ölen babalarının kokusunu alıp sesini duyunca gözyaşlarına boğuldular

ABD'de yaşayan bir anne yakın zamanda babalarını kaybeden kızlarına unutamayacakları, duygusal bir sürpriz yaptı

29 Aralık 2017 Cuma 13:04
Ölen babalarının kokusunu alıp sesini duyunca gözyaşlarına boğuldular
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YAKIN zamanda babalarını kaybeden iki kız kardeş Noel gecesi aldıkları bir hediye ile gözyaşlarına boğuldu. Kızların annesi, ölen eşinin kokusunun üzerinde olduğu ve onun sesini çıkaran ayıcıkları çocuklarına verince, kızlar durumun anlar anlamaz ağlamaya başladı. Bu duygusal anları kaydeden annenin çektiği video internette oldukça fazla beğeni aldı.

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