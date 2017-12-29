Ölen babalarının kokusunu alıp sesini duyunca gözyaşlarına boğuldular

YAKIN zamanda babalarını kaybeden iki kız kardeş Noel gecesi aldıkları bir hediye ile gözyaşlarına boğuldu. Kızların annesi, ölen eşinin kokusunun üzerinde olduğu ve onun sesini çıkaran ayıcıkları çocuklarına verince, kızlar durumun anlar anlamaz ağlamaya başladı. Bu duygusal anları kaydeden annenin çektiği video internette oldukça fazla beğeni aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.