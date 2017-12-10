O Ses Türkiye'de Acun'dan jüriyi meraklandıran hikaye!

O Ses Türkiye'nin Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, Baran Acar isimli yarışmacı 'Keklik Gibi' isimli türküyü seslendirdi.

Başarılı yarışmacı , tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

Murat, Hadise ve Yıldız Tilbe'yi aynı anda Gökhan'ı da son anda döndürmeyi başaran Baran Acar'ın, O Ses Türkiye'ye 2. defa katıldığı ortaya çıktı.

Yarışmacının O Ses Türkiye'deki eski yaşadıklarını anlatan Acun Ilıcalı, jüri üyelerini merak içinde bıraktı.

