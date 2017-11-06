Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112214
ALTIN
158.421
DOLAR
3.8738
STERLİN
5.0664
EURO
4.4877
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
banner468

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Bursa'da bir köy takımının 10 kilo zeytinyağı karşılığında Afrika'dan yaptığı transfer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60 bin liralık soru olarak çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Bursa'da bir köy takımının 10 kilo zeytinyağı karşılığında Afrika'dan yaptığı transfer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60 bin liralık soru olarak çıktı

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:28
banner404

BURSA'NIN  Mudanya ilçesi Yörükali köyü köy takımı Yörükalispor, ilginç bir transfere imza atmıştı. Lig arasında ilçede düzenlenen bir ay süren turnuvaya Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla'yı 10 kilo zeytinyağı karşılığında transfer etmişti.
Yörükalispor'un bu başarılı transferi  Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60 bin liralık soru olarak soruldu.

 "İPEKLİ KUMAŞ" CEVABI VERDİ
 30 bin liralık soruya kadar tüm soruları bilen yarışmacı Seray Yoldaş, 60 bin liralık soruda Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor'a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla'yı bir aylığına transfer etmek için köylülerin hangisiyle ödeme yaptığı sorusuna "ipekli kumaş" cevabını verince 15 bin lira kaybederek, 15 bin liralık ödülle evine geri döndü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 06.11.2017 14:33
Anahtar Kelimeler:
Damga Vuran SoruBursaKim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor sevdalısı bir Norveçli
Alanyaspor sevdalısı bir Norveçli
Sempozyumda çizimler tamam
Sempozyumda çizimler tamam
ALKÜ'nün öncülük ettiği Türk-Rus Çalıştayı sona erdi
ALKÜ'nün öncülük ettiği Türk-Rus Çalıştayı sona erdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim