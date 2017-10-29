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Kelime Oyunu'nu trolleyen yarışmacı sosyal dedyanın yeni fenomeni oldu!

Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışmasına katılan ‘troll’ yarışmacı konuşmaları ve sorulara verdiği yanıtlar ile sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi

Kelime Oyunu'nu trolleyen yarışmacı sosyal dedyanın yeni fenomeni oldu!

Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışmasına katılan ‘troll’ yarışmacı konuşmaları ve sorulara verdiği yanıtlar ile sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi

29 Ekim 2017 Pazar 13:58
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Teve2 ekranlarında Ali İhsan Varol’un sunumuyla ekrana gelen ‘Kelime Oyunu’ yarışmasına katılan aykırı yarışmacı, hal ve hareketleriyle ekran başındakileri adeta kırıp geçirdi.
Gerek kendisine yöneltilen sorular, gerekse sorular karşısında verdiği tepkilerle kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde fenomen oldu.
 

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Son Güncelleme: 29.10.2017 14:02
Anahtar Kelimeler:
Kelime Oyunu
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