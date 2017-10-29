Kelime Oyunu'nu trolleyen yarışmacı sosyal dedyanın yeni fenomeni oldu!

Teve2 ekranlarında Ali İhsan Varol’un sunumuyla ekrana gelen ‘ Kelime Oyunu ’ yarışmasına katılan aykırı yarışmacı, hal ve hareketleriyle ekran başındakileri adeta kırıp geçirdi. Gerek kendisine yöneltilen sorular, gerekse sorular karşısında verdiği tepkilerle kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde fenomen oldu.

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