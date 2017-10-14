İşte Erdoğan'ın söz ettiği Fetullah Gülen'in o konuşması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada FETÖ lideri Fethullah Gülen'i teslim etmeyen ABD'ye bir konuşmasından örnek göstererek "Pensilvanya'dan tehditler aldık" dedi ve ABD'yi eleştirdi. FETÖ lideri Gülen’in 9 Ekim tarihinde, özgürherkul sitesinde konuşması yayımlandı. Gülen konuşmasının başında Tevbe suresinden bölümler okuyarak şöyle devam ediyor:
HELİKOPTERLER UÇABİLİR
“Muzârî kipi olunca, demek ki; bugün onu diliyorlar, söndürmek istiyorlar; söndürmede bir türlü doyma bilmiyorlar, ‘Bir daha! Bir daha!’ diyorlar. ‘Bir daha!.. Şunu kapattık; şunu da kapatsak, şunu da kapatsak!.. Şu çelmeyi yaptık; şunu yere serdik; fakat hâlâ var, ayakta bazıları duruyor; şunları da bir el-ense ile yere sersek! Şunu da bir künde ile yere sersek! Şunun da başına bir bomba olsak, patlasak! Şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak!..’
O IŞIĞI SÖNDÜRMEK İÇİN...
Şeytan akıllarına ne getiriyorsa, o ışığı söndürmek için hemen hepsini yapmaya, akıllarına gelen her şeyi, geceyi-gündüzü beklemeden yapmaya çalışıyorlar. Gece, akıllarına geliyorsa, ‘Aman fevt etmeyelim!’; gündüz akıllarına geliyorsa, ‘Aman, gece bastırır, fevt etmeyelim!’ demelerine rağmen… “Yutfiû” da yine muzârî kipi; “Sürekli üfleyip duruyorlar: Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim!..” diyorlar. Neyi söndürmeye çalışıyorlar?!.”
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