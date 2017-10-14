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İşte Erdoğan'ın söz ettiği Fetullah Gülen'in o konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada FETÖ lideri Fethullah Gülen'i teslim etmeyen ABD'ye bir konuşmasından örnek göstererek "Pensilvanya'dan tehditler aldık" dedi ve ABD'yi eleştirdi

İşte Erdoğan'ın söz ettiği Fetullah Gülen'in o konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada FETÖ lideri Fethullah Gülen'i teslim etmeyen ABD'ye bir konuşmasından örnek göstererek "Pensilvanya'dan tehditler aldık" dedi ve ABD'yi eleştirdi

14 Ekim 2017 Cumartesi 22:04
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada FETÖ lideri Fethullah Gülen'i teslim etmeyen ABD'ye bir konuşmasından örnek göstererek "Pensilvanya'dan tehditler aldık" dedi ve ABD'yi eleştirdi. FETÖ lideri Gülen’in 9 Ekim tarihinde, özgürherkul sitesinde konuşması yayımlandı. Gülen konuşmasının başında Tevbe suresinden bölümler okuyarak şöyle devam ediyor:

HELİKOPTERLER UÇABİLİR

“Muzârî kipi olunca, demek ki; bugün onu diliyorlar, söndürmek istiyorlar; söndürmede bir türlü doyma bilmiyorlar, ‘Bir daha! Bir daha!’ diyorlar. ‘Bir daha!.. Şunu kapattık; şunu da kapatsak, şunu da kapatsak!.. Şu çelmeyi yaptık; şunu yere serdik; fakat hâlâ var, ayakta bazıları duruyor; şunları da bir el-ense ile yere sersek! Şunu da bir künde ile yere sersek! Şunun da başına bir bomba olsak, patlasak! Şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak!..’

O IŞIĞI SÖNDÜRMEK İÇİN...

Şeytan akıllarına ne getiriyorsa, o ışığı söndürmek için hemen hepsini yapmaya, akıllarına gelen her şeyi, geceyi-gündüzü beklemeden yapmaya çalışıyorlar. Gece, akıllarına geliyorsa, ‘Aman fevt etmeyelim!’; gündüz akıllarına geliyorsa, ‘Aman, gece bastırır, fevt etmeyelim!’ demelerine rağmen… “Yutfiû” da yine muzârî kipi; “Sürekli üfleyip duruyorlar: Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim!..” diyorlar. Neyi söndürmeye çalışıyorlar?!.”

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Son Güncelleme: 14.10.2017 22:08
Anahtar Kelimeler:
AkpAK PartiFetöFetullah GülenRecep Tayyip Erdoğan
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