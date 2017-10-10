HDP'lilerin yüzde 90'ı namaz kılıyor Karadeniz'de namaz abdest oranı yüzde 0

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çok tartışılacak sözler söyledi.

Cübbeli, Doğu'da ve Güneydoğu'da ezan okunduğu anda camilerin Cuma namazındaki gibi tıklım tıklım olduğunu ifade ederken, Fatih'te ise camilerin bomboş olduğunu belirtti.

"HDP'ye rey verenlerin yüzde 90'ı namaz kılıyo" diyen Cübbeli, Karadeniz'de namaz kılma oranının sıfıra yakın olduğuna değinirken, "Namaz abdest oranı en yoğun yer Güneydoğu'dur. Ben Karadenizliyim, ama namaz abdest oranı sıfıra yakın bizim oralarda. Doğruyu konuşuyorum.

Doğu, Güneydoğu benim canım ciğerim ya, namaza cemaate gidenin ben elini ayağını öperim ya" şeklinde konuştu.