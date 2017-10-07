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Gökçek'in kanalı Beyaz TV muhalefete başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek 'in kanalı Beyaz TV'de şaşırtan yorumlar...

Gökçek'in kanalı Beyaz TV muhalefete başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek 'in kanalı Beyaz TV'de şaşırtan yorumlar...

07 Ekim 2017 Cumartesi 13:23
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TÜRKİYE son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve başka AKP'li belediye başkanlarının görevden alınacağına yönelik açıklamaları tartışıyor.

Oda TV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Melih Gökçek de muhalefete başladı.

Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV'de yayımlanan "Söylemesem olmaz" adlı programda Nihat Doğan yeni vergi zamlarını eleştirdi. Nihat Doğan'ın vergi zamlarına yönelik sözlerini programın sunucusu şaşkınlıkla "Yüzde 40 mı" diye sorarak tepki gösterdi.

Nihat Doğan zamları eleştirirken "Ben bunu savaş ekonomisi olarak adlandırıyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 13:29
Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekBeyaz TVNihat Doğan
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