Gelin evinde izledikleri görüntü nedeniyle şoke oldular

SHOW TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nin dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Programda yer alan gelinler, düğün görüntülerini izlerken ev sahibi gelinin önce babasının, ardından da kendisinin bayıldığı görüntüleri izlerken büyük bir şaşkınlık yaşadılar.
YÜZ İFADELERİ DEĞİŞTİ
Korktukları yüzlerine yasıyan gelin adayları, verdikleri tepkilerle şaşklıklarını ifade ettiler.
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