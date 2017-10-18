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Gelin evinde izledikleri görüntü nedeniyle şoke oldular

Ev sahibi gelinin düğün görüntülerinde önce babasının, ardından da kendisinin bayıldığı görüntüleri izleyen konukları dumur oldu

Gelin evinde izledikleri görüntü nedeniyle şoke oldular

Ev sahibi gelinin düğün görüntülerinde önce babasının, ardından da kendisinin bayıldığı görüntüleri izleyen konukları dumur oldu

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:45
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SHOW TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nin dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Programda yer alan gelinler, düğün görüntülerini izlerken ev sahibi gelinin önce babasının, ardından da kendisinin bayıldığı görüntüleri izlerken büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

YÜZ İFADELERİ DEĞİŞTİ

Korktukları yüzlerine yasıyan gelin adayları, verdikleri tepkilerle şaşklıklarını ifade ettiler.

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Son Güncelleme: 18.10.2017 18:03
Anahtar Kelimeler:
Gelin EviShow TV
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