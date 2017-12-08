Fatih Portakal canlı yayında nasıl zam istedi?

FATİH Portakal ile FOX Ana Haber’de bu akşam yeni yılda zam beklentilerine ilişkin habere yer verildi.

Özel sektördeki zam oranlarıyla ilgili bir haber yapan FOX Ana Haber bu yıl özel sektördeki zamların enflasyon oranlarının altında kalacağını belirtti.

Haberde yüzde 9 ile en zammın çağrı merkezi çalışanlarına yapılacağı kaydedildi.

PORTAKAL: BU MESAJ BİZİM PATRONA DA

Haberin bitiminde ise Fatih Portakal esprili bir dille zam beklentisini dile getirdi ve ”Bu mesaj bizim patrona da aynı zamanda” ifadelerini kullandı.