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Fatih Portakal canlı yayında nasıl zam istedi?

FOX TV'nin reyting rekorları kıran FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Portakal FOX'un patronunda canlı yayında zam istedi

Fatih Portakal canlı yayında nasıl zam istedi?

FOX TV'nin reyting rekorları kıran FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Portakal FOX'un patronunda canlı yayında zam istedi

08 Aralık 2017 Cuma 16:56
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FATİH Portakal ile FOX Ana Haber’de bu akşam yeni yılda zam beklentilerine ilişkin habere yer verildi.
Özel sektördeki zam oranlarıyla ilgili bir haber yapan FOX Ana Haber bu yıl özel sektördeki zamların enflasyon oranlarının altında kalacağını belirtti.
Haberde yüzde 9 ile en zammın çağrı merkezi çalışanlarına yapılacağı kaydedildi.
PORTAKAL: BU MESAJ BİZİM PATRONA DA
Haberin bitiminde ise Fatih Portakal esprili bir dille zam beklentisini dile getirdi ve ”Bu mesaj bizim patrona da aynı zamanda” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
FOX Ana HaberZamFox TvCanlı YayınFatih Portakal
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