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Erdoğan ve Gökçek'in yıllar önceki ilginç videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yıllar önceki videosu ortaya çıktı

Erdoğan ve Gökçek'in yıllar önceki ilginç videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yıllar önceki videosu ortaya çıktı

21 Ekim 2017 Cumartesi 09:01
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan talebi üzerine istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gündemdeki yerini koruyor.
Ancak istifa krizi sürerken Erdoğan ve Gökçek’e ilişkin çok ilginç bir video ortaya çıktı.
Oda TV'nin haberine göre yıllar önce Ümit Zileli'nin sunduğu televizyon programına çıkan Gökçek ve Erdoğan’ın program sırasında istifa konusunda konuştukları görülüyor.
O sırada Erdoğan’ın, bir TV programında Melih Gökçek'in yanında “Beni halkım getirdi, Halkım görevden alır” dediği görülüyor.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 09:03
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMelih GökçekCumhurbaşkanıümit ZileliRecep Tayyip Erdoğan
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