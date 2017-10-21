Erdoğan ve Gökçek'in yıllar önceki ilginç videosu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan talebi üzerine istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gündemdeki yerini koruyor.

Ancak istifa krizi sürerken Erdoğan ve Gökçek’e ilişkin çok ilginç bir video ortaya çıktı.

Oda TV'nin haberine göre yıllar önce Ümit Zileli'nin sunduğu televizyon programına çıkan Gökçek ve Erdoğan’ın program sırasında istifa konusunda konuştukları görülüyor.

O sırada Erdoğan’ın, bir TV programında Melih Gökçek'in yanında “Beni halkım getirdi, Halkım görevden alır” dediği görülüyor.