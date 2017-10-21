Erdoğan ve Gökçek'in yıllar önceki ilginç videosu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan talebi üzerine istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gündemdeki yerini koruyor.
Ancak istifa krizi sürerken Erdoğan ve Gökçek’e ilişkin çok ilginç bir video ortaya çıktı.
Oda TV'nin haberine göre yıllar önce Ümit Zileli'nin sunduğu televizyon programına çıkan Gökçek ve Erdoğan’ın program sırasında istifa konusunda konuştukları görülüyor.
O sırada Erdoğan’ın, bir TV programında Melih Gökçek'in yanında “Beni halkım getirdi, Halkım görevden alır” dediği görülüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.