Erdoğan'ın basın toplantısında zor anları: Göz kapakları ağırlaşınca...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeler yapmak üzere Ukrayna’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı basın toplantısında sürekli uyuklaması ise kameralardan kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı konuşurken sürekli esnedi ve bir ara uykuya daldığı bile oldu.

Erdoğan’ın bu hali ise bir gece önce ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle uykusuz kaldığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.