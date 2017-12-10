Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Görünmezliğin sırrı bulundu!

ÇİN'İN sosyal paylaşım ağı Weibo’da paylaşılan videoda bir adam şeffaf bir kumaş parçasını elinde tutuyor ve üzerine tuttuğu anda vücudunun bir kısmı yok oluyor.
Sosyal medyada hızla yayılan video üzerine Kamu Güvenliği Bakanı Chen Shiqu da bir açıklama yaparak böyle bir görünmezlik pelerinin askeri amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi. Chen 4 Aralık’ta Weibo hesabında videoyu paylaşarak “görünmezlik pelerini”nin askeriyede faydalı olabileceğini yazdı.
Çinli internet kullanıcılarının Çin’de üretilmiş bir “görünmezlik pelerini” olması sebebiyle heyecanlandığı amatör video birçok video yapımcısına göre bazı yazılımlar kullanılarak üzerinde oynanmış.
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