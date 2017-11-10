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Devletin zirvesi Anıtkabir’de.. Erdoğan bunları yazdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir’de tören düzenlendi

Devletin zirvesi Anıtkabir’de.. Erdoğan bunları yazdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir’de tören düzenlendi

10 Kasım 2017 Cuma 10:55
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ANITKABİR'DE düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açılacak. Anıtkabir’deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.
 

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Son Güncelleme: 10.11.2017 11:01
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAnı Defteri10 KASIMAnıtkabirAnkara
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