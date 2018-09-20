Çorbacı'dan 'Tokat' değerlendirmesi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı dün Gaziler Günü kutlamalarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı arasında yaşanan tokat gerginliğini değerlendirdi. Çorbacı, yaşananların yargı yoluyla halledilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim de başımıza böyle bir olay geldi. Biz yargıya başvurduk. Yaklaşık bir buçuk ay önce THK kongresi yapıldı ve oradan bir adeta darbe ile başkan seçildi. O da kıl payı kazandı. Kurban bayramında da deri toplayamadılar birçok sorunöıktı. Atatürkü bize emanet ettiği bir kurumun bu şekilde anılması çok kötü. Biz her türlü şiddete karşıyız ancak bir siyasi partinin genel başkanına da kimse hakaret edemez. Kendisi de görevden alındı bundan sonyraki gelecek olan başkan da önceki yönetimle birlikte THK'yı düzgünce yönetirler" dedi.

'MUHARREM AYI HAYIRLI OLSUN'

Ayrıca Muharrem Ayı'nın da hayırlara vesile olmasını dileyen Çorbacı, Muharrem Ayı'na girildi. Bu ayın birlik beraberlik kardeşlik duygularının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Bereket ve bolluğun arttığı böyle bir aya girmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 09:06