Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Caner makyaj mı yapıyor ? Esra Erol'da canlı yayında çıldırdı

Esra Erol'un programında tanışıp evlenen Caner ile Berke'nin arasında sular durulmuyor. Bugün çıkan haberlere itiraz eden Caner, Berke'nin sadece para peşinde olduğunu söyledi. Caner evine girilmesi üzerine canlı yayında adeta çılgına döndü

Caner makyaj mı yapıyor ? Esra Erol'da canlı yayında çıldırdı

Esra Erol'un programında tanışıp evlenen Caner ile Berke'nin arasında sular durulmuyor. Bugün çıkan haberlere itiraz eden Caner, Berke'nin sadece para peşinde olduğunu söyledi. Caner evine girilmesi üzerine canlı yayında adeta çılgına döndü

24 Ekim 2017 Salı 11:13
banner404

ESRA Erol'un programında evlenen Caner ve Berke'nin arasında sular durulmuyor. Berke'nin evine girmesi üzerine çılgına dönen Caner canlı yayında çılgına döndü.
ATV ekranlarında Esra Erol'un programında tanışıp dünyaevine giren Caner Toygar ile Berke boşanma sürecine girdi. Berke tarafından reyting uğruna evlendikleri açıklanmıştı. Esra Erol ise canlı yayında yaptığı açıklamayla bu sözlere çok sinirlenmişti. Şimdi boşanma davaları devam eden Caner ve Berke'nin evinde polisler arasından arama yapıldı. Caner'in evinden çıkanlar ise şoke etti. Berke'nin iddialarına göre Caner, makyaj yapıyor ve depresyon ilaçları kullanıyordu. Bunun üzerine Caner canlı yayında çılgına döndü.
BENİ DELİRTMEK İSTİYORLAR
Canlı yayında açıklama yapan Caner adeta geri döndü. vde makyaj malzemelerinin kullandığının iddia edilmesi üzerine Caner Esra Erol'da boşanmak üzere olduğu Berke'ye deyim yerindeyse ateş püskürdü. Berke'nin tek amacının kendisini delirtmek ve gaza getirmek olduğunu söyleyen Caner, Berke'nin kendisini zorla tedaviye götürdüğünü söyledi. 
EŞYALARINI ALMAK İÇİN EVE GİRDİ
Caner canlı yayında yaptığı açıklamada, Berke'nin makyaj malzemelerini almak için eve geldiğini söyledi. Makyaj malzemelerini Berke'nin kullandığını söyleyen Caner adeta deliye döndü!

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.10.2017 11:39
Anahtar Kelimeler:
Caner ToygarEsra Erol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asansörde genç kadına saldırı!
Asansörde genç kadına saldırı!
Beyaz TV sunucusundan Akit muhabirine: Bu haberi sana yedirtmezsem...
Beyaz TV sunucusundan Akit muhabirine: Bu haberi sana yedirtmezsem...
Erdoğan ve Gökçek'in yıllar önceki ilginç videosu
Erdoğan ve Gökçek'in yıllar önceki ilginç videosu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim