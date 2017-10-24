Caner makyaj mı yapıyor ? Esra Erol'da canlı yayında çıldırdı

ESRA Erol'un programında evlenen Caner ve Berke'nin arasında sular durulmuyor. Berke'nin evine girmesi üzerine çılgına dönen Caner canlı yayında çılgına döndü.

ATV ekranlarında Esra Erol'un programında tanışıp dünyaevine giren Caner Toygar ile Berke boşanma sürecine girdi. Berke tarafından reyting uğruna evlendikleri açıklanmıştı. Esra Erol ise canlı yayında yaptığı açıklamayla bu sözlere çok sinirlenmişti. Şimdi boşanma davaları devam eden Caner ve Berke'nin evinde polisler arasından arama yapıldı. Caner'in evinden çıkanlar ise şoke etti. Berke'nin iddialarına göre Caner, makyaj yapıyor ve depresyon ilaçları kullanıyordu. Bunun üzerine Caner canlı yayında çılgına döndü.

BENİ DELİRTMEK İSTİYORLAR

Canlı yayında açıklama yapan Caner adeta geri döndü. vde makyaj malzemelerinin kullandığının iddia edilmesi üzerine Caner Esra Erol'da boşanmak üzere olduğu Berke'ye deyim yerindeyse ateş püskürdü. Berke'nin tek amacının kendisini delirtmek ve gaza getirmek olduğunu söyleyen Caner, Berke'nin kendisini zorla tedaviye götürdüğünü söyledi.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN EVE GİRDİ

Caner canlı yayında yaptığı açıklamada, Berke'nin makyaj malzemelerini almak için eve geldiğini söyledi. Makyaj malzemelerini Berke'nin kullandığını söyleyen Caner adeta deliye döndü!