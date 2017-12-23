Bu kadar olmaz! Yavru eşeğe kan donduran işkence

İNSANIN kanını donduran, insalık ölmüş dedirten olayda vicdansız adam yavru eşeğin üzerine biniyor. Küçücük hayvanın üstüne bindiği yetmezmiş gibi hayvanı tokatlayıp, yerden yere vurarak şiddetin dozunu arttırıyor. Videoyu çeken kişinin sürekli gülmesi ise akıllara durgunluk verecek cinsten. İnsan bu korkunç görüntüleri izlerken şu soruyu sormadan geçemiyor: Videodaki hayvan sizce hangisi ?

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