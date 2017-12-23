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Bu kadar olmaz! Yavru eşeğe kan donduran işkence

Arap ülkelerinden birinde yaşanan olayda yavru eşeğe yapılan işkence büyük tepki yarattı. Görüntülerde Arapça konuştuğu görülen kişiler yavru eşeğe insanlık dışı işkencelerde bulunuyor. Yapılan işkenceyi izlerken insanın gözleri doluyor...

Bu kadar olmaz! Yavru eşeğe kan donduran işkence

Arap ülkelerinden birinde yaşanan olayda yavru eşeğe yapılan işkence büyük tepki yarattı. Görüntülerde Arapça konuştuğu görülen kişiler yavru eşeğe insanlık dışı işkencelerde bulunuyor. Yapılan işkenceyi izlerken insanın gözleri doluyor...

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:43
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İNSANIN kanını donduran, insalık ölmüş dedirten olayda vicdansız adam yavru eşeğin üzerine biniyor. Küçücük hayvanın üstüne bindiği yetmezmiş gibi hayvanı tokatlayıp, yerden yere vurarak şiddetin dozunu arttırıyor. Videoyu çeken kişinin sürekli gülmesi ise akıllara durgunluk verecek cinsten.  İnsan bu korkunç görüntüleri izlerken şu soruyu sormadan geçemiyor:  Videodaki hayvan sizce hangisi ?

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Son Güncelleme: 23.12.2017 13:06
Anahtar Kelimeler:
Eşeğe IşkenceVideo
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