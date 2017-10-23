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Beyaz TV sunucusundan Akit muhabirine: Bu haberi sana yedirtmezsem...

Akit TV'nin "Melih Gökçek CHP'ye geçiyor" iddiasına Beyaz TV sunucu Tahir Sarıkaya çok sert çıktı. Sarıkaya, ''Ben bu haberi sana yedirtmezsem namerdim.'' dedi

Beyaz TV sunucusundan Akit muhabirine: Bu haberi sana yedirtmezsem...

Akit TV'nin "Melih Gökçek CHP'ye geçiyor" iddiasına Beyaz TV sunucu Tahir Sarıkaya çok sert çıktı. Sarıkaya, ''Ben bu haberi sana yedirtmezsem namerdim.'' dedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:03
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BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Akit TV'nin 'Melih Gökçek CHP'ye geçiyor' iddiasına ateş püskürdü.
''HERKES GÜLER''
AKİT TV muhabirinin 'Melih Gökçek CHP'ye geçiyor' iddiasına Sarıkaya, 'Bir insan Allah'tan korkar. Bunu CHP'lilere sorsanız CHP buna güler, AK Partililere sorsanız AK Partililer de bu habere güler, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da güler, herkes güler' diye çıkıştı.
''BU HABERİ SANA YEDİRTMEZSEM NAMERDİM''
AKİT TV'ye 'Vicdanlı haber yapın' diye seslenen Sarıkaya şöyle devam etti: 'Bu makamlar gelip geçicidir. Melih Gökçek'in de bir zamanı vardır ama yarın Melih Gökçek 'Ben reise bağlılığımı bildiriyorum, AK Partim için savaşacağım' dese ne yapacaksınız? Ben o zaman bu muhabir arkadaşa bu haberi yedirteceğim. Ben bu haberi sana yedirtmezsem namerdim.'

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Son Güncelleme: 23.10.2017 15:06
Anahtar Kelimeler:
Tahir SarıkayaAkit TvMelih GökçekBeyaz TV
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