Başkan Yücel kredi yetkisi istedi

ALANYA Belediyesi Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Toplantıya MHP grubundan Adem Er, Abdullah Sönmez, Garip Kodal, Abdullah Öztürk, CHP grubundan Gökhan Sipahioğlu, AK Parti grubundan Ertuğrul Akay, Ahmet Büküş, Arif Tok, Alper Birer, Yusuf Hastürk, Emin Hatipoğlu mazeret bildirerek katılmadılar. Sonra mecliste bulunan siyasi partilerin grup sözcülerine söz verildi. Önce konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, geçtiğimiz günlerde Alanya'da gerçekleştirilen Vural Gökçaylı'nın defilesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

'BÜYÜK ORGANİZASYONLARDA BAŞARILAR DİLİYORUZ'

CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş da, "Belediyemizin triatlon ve özellikle de çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği defile dolayısıyla başta Başkan Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu ve bundan daha büyük organizasyonların yapılacağını düşünerek tekrar başarılar diliyoruz. Bu ay sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanavak. Cumhuriyet devletimizin temeli. Her zaman her şekilde cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu" diye konuştu. MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna da, "Alacağımız kararların Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gaziler Haftası münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazileri de minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MUZ LİFİ SES GETİRMEYE BAŞLADI'

Başkan Yücel ise, "Bölgemizden çok değerli insanlar çıkıyor. Geçen hafta da Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildi. Şahsım, meclisime ve bölge halkım adına önceden de kutlamıştım, bir kez de sizlerin huzurunda Uysal'ı bir kez daha kutluyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Geçtiğimiz eylül ayı içerisinde güzel organizasyonlara evsahipliği yaptık. Yıllardır süregelen triatlon organizasyonu vardı. Bu organizasyonu cumartesi gerçekleştirdik. Cumartesi akşam hem kozanın hem de muz lifinin önemini ve belediyemize ait olan patentini ve sesimizi duyurmak adına bu ülkenin tekstil sanayisine alternatif olarak bir şeyler üretmek adına bizlerin, sizlerin, müdürlüklerimizin gayretleriyle muz lifi ülkemizde ses getirmeye başladı.

2 meclis önce belediyemizde Uğrak Mahallesi'ne 16 bin metrekare alan üzerine yapılacak muz lifi fabrikası konusunu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne havale etmiştik. Şimdi de görüyoruz ki, ne kadar güzel, anlamlı ve gelecek vaad eden bir proje. Cumartesi günü gerek ülke çapındaki ünlü kişilerin gerek bölgemize yatırımlarıyla yön verecek olan kişilerin bu organizasyona dahil olmasıyla çok güzel bir etkinlik oldu. Hala daha kalenin, bedestenin yerini yeni öğreneneler oldu. Buradan çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ben bu organizasyonlarda emeği geçen personele, meclis üyelerine, katkı sağlayan sponsorlara çok teşekkür ederim.

'ALTERNATİFİ OLMAYAN BARINAĞI AÇTIK'

Yarın (4 Ekim) 'Hayvanlar Günü'. Biz Yaratan'dan ötürü yaradılan herkese saygımız var. Bu vesilesiyle ülkemizin en geniş kapsamlı ve en güzel, alternatifi olmayan bir barınağı hizmete açtık. Bu da hayvanlara olan saygımzdan ve sevgimizden.

'BİSİKLET TURU'NA HALKI DAVET EDİYORUM'

10 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yine Alanya'dan başlayarak İstanbul'da noktalanacak. Şimdiden bu organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum. Bir gün sonra da 11 Ekim'de hep birlikte teleferiğin açılış programını düzenleyeceğiz. Teleferiğin resmi açılışını gelecek hafta yapacağız" dedi.

'HİZMETİN DEVAMI İÇİN EVET DİYECEĞİZ'

Mecliste 25 milyon TL kredi çekilmesi için Yücel'e yetki verilmesi konusu da görüşüldü. Bu konuda söz alan Başkaptan, "Biz Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili olan borçlanmada, altyapı yatırımı olduğu, hatta bunun geri dönüşümüyle alakalı zaman alsa bile, sosyal belediyecilik anlamında yenilenebilir enerjnin özendirilmesi için belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının bu konuda öncülük etmesi gerektiği için biz buna evet oyu kullanmıştık. Belediye hizmet binasıyla ilgili olan kısmı için ise mevcut belediye hizmet binasının şu anda kapasitesinin belki yeterli değil. Sizin (Yücel'i kast ederek) bununla ilgili bu binayı yıkacağınızı, onaylama meclisten geçtikten sonra da gazetelerde Alanya'ya kent meydanı geleceğiyle ilgili açıklamalarınız vardı. Alanya Belediye binasının yerinin yanlış olduğu, bu yatırımın şu anda gereksiz olduğu, ve bununla ilgili biraz daha zamana gerek duyulduğu için biz ret oyu kullanmıştık. Daha sonra tekrar İçişleri Bakanlığı'ndan yetki alınmasıyla ilgili biz çekimser oy kullanmıştık. Yalnız şu anda görüyoruz ki, galiba İller Bankası'yla alakalı üst yapıyla ilgili birtakım sıkıntılar oluştu. Yani kredi verilmemesiyle ilgili ve döndü dolaştı ve tekrar özel bankalardan veya kamu bankalarından nakit bulunmasıyla ilgili bir pozisyona geldi. Belediye hizmet binasının ihalesi yapıldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Keşke bu kredi çıktıktan, onaylandıktan sonra ihale yapılmış ve önümüzü daha net bir şekilde görüyor olabiliseydik. Biz daha önce bu projeyle ilgili yer yanlışlığını, bunun daha erken olduğunu, daha farklıo ihtiyaçların karşılanmasını söylememize ve olumsuz oy kullanmamıza rağmen şu anda Alanya Belediyesi'nin önündeki bu tıkanıklığı açmak adına madem oradaki bir yatırım var, bu yatırım orada ne kadar yetişirse atıl kalacaktır. Alanya'nın önünün tıkanmaması ve belediye hizmetlerinin devam edebilmesi adına biz bu oylamada evet oyu kullanacağız ama bahsettiğim çekincelerin, daha öncesindeki şerhlerimiz ve birtakım söylemiş olduğumuz sıkıntılarımızın en azından bundan sonrai süreç içerisinde dikkate alınmasını rica ediyoruz" diye konuştu. Başkan Yücel de olumluı yaklaşımı için Başkaptan'a teşekkür etti.

'DÖNÜŞÜM YAPMA İMKANI VAR MI?'

CHP Grup Sözcüsü Toktaş da, "Sanırım öncelikle 25 milyon değil, 10 milyon TL civarında bir miktar kullanmayı düşünüyorsunuz. Özel bankalardan kullanacağınız krediler yönünden 10 milyon TL'lik bir karar alsak, daha sonra İller Bankası'ndaki talebimiz devam etse. Bu şekilde bir dönüşüm yapmak imkanımız var mı? diye sordu.

'SON 2 AYA KADAR KREDİ ALMADIK'

Başkan Yücel ise, "Şu anda inşaat başladı. Ben her zaman söylediğim gibi eleşirilere açık bir yönetim sergiledik. Bizim belediye sarayından önceki önceliğimiz kent meydanı. Biz her zaman için bu şehre bir vizyon katmak için uğraşıyoruz. Birlikte çalışmalarımız hep bu yönde. Bizim aciliyetimiz bu 20-25 milyon TL değil. Şehrin sosyal, kültürel hayatına bir şeyler katabilmek. Bunun için de bu meydana ihtiyacımız var. Bu meydanı yapabilmemiz için de bu belediye binasını eklerinin ve belediye hizmet alanı niteliğindeki yerlerimizi buradan acilen taşımamız gerekiyor. Benim her zaman için söylediğim buydu. Bunun arkasındayım. Belediye binası konusunda yerle ilgili her zaman eleştirilere açığız. Daha iyi bir yer varsa oraya yapalım diye ben de hepimiz de söyledik. Şu anda hizmet üretilebilirliği, ulaşımı açısından en ideal yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz bu projeyi hızlandırmak zorundayız. Gönül ister ki hiç kredi kullanmayalım. Ülkemizde gelir bütçelerinin nerdeyse yüzde 30-40'ı kredilerle yaşayan belediyeler var. 3,5 yıllık dönemimizde son 2 aya kadar hiçbir şekilde bir kuruş kredi almadık, kullanmadık. Geçmişe ait hem borçlarımızı hem de kredilerimizi ödedik. Yatırım yaparak büyüyen bir belediye haline geldik. Biz de bu borcun altından kalkacak bir güçteyiz. Şu anda buna ihtiyacımız var. Bu krediye Alanya Belediyesi'nin ihtiyacı olduğu için yetki istiyorum" dedi. Daha sonra oylamaya geçildi. Oylamada MHP ve AK Parti grupları yetki verilmesini kabul ederlerken CHP grubu çekimser oy kullandı. 'HER TÜRLÜ YARDIMDA BULUNACAĞIZ'

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan CHP'li Erkan Demirci, Salı Pazarı'nda sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Demirci'nin sorusuna Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula cevap verdi. Kula, "Salı Pazarı'nın kurulduğu yerde kapalı pazar alanı yapıyoruz. Hemen karşısında Alanya Pazarcılar Odası'nın olduğu kısma da sebze pazarını 2-3 aylık bir süreliğine taşıdık. Bölgede engelşi vatandaşlar var. Bununla ilgili gerekli talimatı verdik. Araçların giriş çıkışlarıyla ilgili her türlü yardımda bulunacağız" diye cevap verdi.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ DEMİŞTİK'

Sonra konuşan Yüce, 'Şehrimizde gerçekten güzel şeyler oluyor" diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Güzel yatırımlar yaptırıyoruz. Verdiğiniz destekten dolayı Allah razı olsun. Türkiye'de her zaman bağıra bağıra söylüyorum, GES'e başladığımız zaman bunun en iyisini yapacağız demiştik. Ülkemizdeki en geniş kapsamlı, büyük ve kamu kurum kuruluşları içerisinde en büyük projeyi yaptık. Geçen gün de meyvelerini almaya başladık. İlk faturası kesildi. 41 günlük tekabülümüz süresince 356 bin TL'lik bir gelir elde ettik. Yaptığımız işlerin ne kadar sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Geçen pazartesinden bu yana kurduğumuz asfalt şantiyesi de hizmete girdi. Şu anda Avrupa standartlarında en kaliteki asfal şantiyelerinden birisi oldu. Bir saatte 178 ton aslat üretimi yapılıyor. Daha önce en fazla üretim 50-60 tondu.

Buna benzer birçok yatırımların önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı. Bir sonraki meclis toplantısı 7 Kasım Salı gübü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

TELEFERİKTEN 1 TL YALAN MI OLDU?

Öte yandan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Teleferikten Aytemiz Alanyaspor'a her bilette 1 TL aktarılması için yetkililerle görüşeceğim" demişti. Ancak henüz bir açıklama yapılmaması da akılları karıştırdı. Daha önce eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, teleferik ile Alanya Kalesi'ne çıkan her kişiden 1 TL'nin Alanyaspor'a verilmesi için gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdi. Şuanda ise tamamlanan ve yaklaşık 1,5 aydır işleyen teleferik adeta para basıyor. Firma ile görüşerek kaleye çıkan herkesten Alanyaspor'a 1 TL verilmesini sağlayacağını ve konunun takipçisi olacağını ifade eden Başkan Yücel'den hala bir ses çıkmaması ise turuncu yeşilli camiayı düşündürüyor. Çünkü uzun yıllardır sabit gelir kaynakları konusunda sıkıntı yaşayan Aytemiz Alanyaspor, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.