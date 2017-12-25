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Antalya'da intihar girişimi! Emlakçının gösterdiği anahtar vazgeçirdi

Antalya’da babasından kendisine ev tutmasını isteyen şahıs, alkol aldıktan sonra 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak intihara kalkıştı

Antalya'da intihar girişimi! Emlakçının gösterdiği anahtar vazgeçirdi

Antalya’da babasından kendisine ev tutmasını isteyen şahıs, alkol aldıktan sonra 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak intihara kalkıştı

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:49
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POLİS ve olay yerine gelen emlakçının ikna etmeye çalıştığı şahıs, emlakçının gösterdiği evin anahtarıyla ikna oldu.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan falezlerde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 32 yaşındaki E.A., iddiaya göre alkol aldıktan sonra 35 metre yüksekliğindeki falezlerdeki kayalıklara geldi. Şahsın yağmura aldırış etmeden kayalıklarda oturduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken, polis herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasını göz önüne alarak deniz polisine de haber verdi. Polis ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen kayalıklardan inmeyen E.A., babasından kendisine ev tutmasını istediğini söyledi. Olay yerine babası gelmesine rağmen ikna olmayan E.A., daha sonra sözleşme yapılmasını istedi. Ekiplerin sözleşme hazırlayarak E.A.’ya imzalatma çalışmaları da sonuç vermedi. Ekipler daha sonra olay yerine iki tane emlakçı getirirken, E.A. emlakçıların kartvizit göstermesini istedi. Olay yerine getirilen ilk emlakçı, “Evden geliyorum, üzerimde kartvizit yok” deyince E. A. emlakçının gitmesini istedi. Daha sonra gelen ikinci emlakçı kartviziti gösterirken, evi kendisine vereceğini söyleyerek E.A.’yı ikna etmeye çalıştı. Polis ve emlakçıların 2 saatlik ikna çabalarının ardından oturduğu kayalıktan kalkan E.A., bu seferde taksi getirilmesini ve emlakçının söylediği eve babasıyla gitmek istediğini söyledi. Ekipler bunu da kabul ederken, E.A. kayalıklardan kalkarak taksiye doğru geldi. E.A., babası ve emlakçı taksiye binerek söz verilen eve doğru hareket etti.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 13:56
Anahtar Kelimeler:
İntiharFalezlerde IntiharAntalya
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